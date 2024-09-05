Orhan Aydın'dan Yeni OVP Değerlendirmesi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'dan Yeni Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni orta vadeli programın ekonomi politikalarını değerlendirdi. Aydın, "Bu program ile hedefimiz, rekabetçi serbest piyasa kuralları altında tasarruf odaklı, israfı önleyici ve verimliliği artırıcı politikaları hayata geçirmek." dedi.

Verimlilik Odaklı Büyüme

Aydın, Türkiye'nin en büyük sorununun verimlilik olduğuna dikkat çekerek, verimlilik temelli her programın başarıya ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, ülkeyi güvenli bir geleceğe taşıyacak tüm plan ve programları destekleyeceklerini belirtti. Aydin'ın Açıklamalarına Göre:

Yeni OVP, vergi gelirleri ve tasarruf programları üzerinde duracak.

Para ve maliye politikaları ile yapısal reformlar bu çerçevede yenilenecek.

2025-2027 döneminin hedefleri, ekonominin temel yapısını güçlendirecek şekilde belirlenecek.

Fırsatlar ve Beklentiler

Aydın, Türkiye'nin önündeki uzun dönem boyunca ekonomi politikalarının etkin bir biçimde uygulanabileceğini vurgulayarak, "Bu süreçte yapısal adımları hızla atmalıyız. Verimlilik yoksunu büyümeyi etkili ve verimlilik odaklı bir büyümeye dönüştürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Son olarak, adil gelir dağılımı ve toplumun geniş kesimlerinin satın alma gücünün artırılması için verimlilik alanında hızla ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ekledi.