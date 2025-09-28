Orient Express Ekim'de İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor

Venice Simplon Orient Express, Paris'ten başlayıp 1 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapacak; tren 16 vagonla İstanbul'a uğrayıp 3 Ekim'de Kapıkule'den ayrılacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nostaljik tren Orient Express'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Venice Simplon Orient Express, Paris'ten başlayan seferi kapsamında Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ilerleyerek 1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak.

Uraloğlu, trenin İstanbul programına ilişkin, "1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirtti ve Paris-İstanbul arasındaki nostaljik yolculuğun seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Uraloğlu, daha önce trenin 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak ilk seferini gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Yetkililer, İstanbul'a trenle gelen yolcuların dönüşlerini genellikle uçakla yaptıklarını ve İstanbul-Paris seferine yeni bir yolcu grubunun katıldığını bildirdi.

