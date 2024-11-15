Orman Genel Müdürlüğü, 9 Geçici İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü, Geçici İşçi Alım İlanını Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında çalışmak üzere toplamda 9 geçici işçi alacağını açıkladı. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleşecek.

Açık Kadrolar ve Sayılar

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde belirlendi:

3 Aşçı

1 Laboratuvar Teknikeri

3 Orman İşçisi

2 Fidan Yetiştiricisi

Başvuru Süreci

Açık iş ilanlarının 18 Kasım'a kadar İŞKUR tarafından yayımlanacağı belirtildi. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresi boyunca başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Sınav Süreci

Sözlü ve uygulamalı sınavda yer alacak aday sayısı, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar olacak. Ayrıca, Laboratuvar Teknikeri unvanına başvuracak adaylar için bu yılın KPSS P93 puanı esas alınacak ve puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır.

Aşçı, orman işçisi ve fidan yetiştiricisi unvanları için başvuru yapacak adayların ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceği ifade edilmiştir. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR’un açık iş ilanında ve OGM'nin internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.