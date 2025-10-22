Orman İnovasyon Haftası: Uluslararası Ortaklıklar ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi

Orman İnovasyon Haftası'nda Uluslararası Ortaklıklar ve Türkiye'nin 2053 Hedefi

İstanbul'da ormancılık gündemi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda ormancılıkta uluslararası ortaklık programları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Su ve Orman Daire Başkanı Mustafa Bulut, Türkiye'nin 2053 yılı için iddialı bir hedef belirlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu da net sıfır emisyon. Bu hedef yalnızca enerji dönüşümü değil, toprağın, suyun ve ormanların daha etkin yönetimini zorunlu kılmaktadır."

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, üçüncü gününde devam ediyor. "Ortaklık Görüşmeleri: Ormanlar FAO'nun Prizmasıyla Türkiye Orman Ortaklığı Programı" etkinliği düzenlendi.