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Orman Ürünlerinin Taşınmasında Yeni Düzenleme

Orman Genel Müdürlüğü, taşınacak orman ürünleri için yeni taşıma belgesi düzenlemelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:01
Orman Ürünlerinin Taşınmasında Yeni Düzenleme

Orman Ürünleri İçin Taşıma Belgesi Düzenlemesi

Orman Genel Müdürlüğü, orman emvali ve odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılacak taşıma belgesinin düzenlenmesi için gerekli usul ve esasları belirledi.

Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni yönetmelik, "Orman Emvali veya Odun Dışı Ürünlere Verilecek Taşıma Belgeleri Hakkında Yönetmelik" adıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taşıma Belgesi Kullanım Esasları

Buna göre, devlet ormanlarından elde edilen endüstriyel odunlar, yakacak odun ve diğer odun dışı ürünlerin taşınmasında nakliye tezkeresi kullanılacak.

Şehir içi taşımalar için, iş yerinden başka bir yere transferlerde irsaliyeli fatura/sevk irsaliyesi devreye girecek.

Ormancılık faaliyetlerinde, orman emvalinin satış yerlerine kadar taşınmasında sevk pusulası, farklı noktalara taşımalarda ise elektronik taşıma belgesi (ETB) zorunlu olacak. ETB kullanımı için taşınan ürünlerin Orman Bilgi Sistemi'ne (ORBİS) kayıtlı olması şarttır.

Ürün Tanımı ve Kaydı Zorunluluğu

Ürünler, niteliği belirgin bir şekilde tanımlanmadan taşıma belgesi alamayacak. Ayrıca, taşınacak ürünlerin, Adres Kayıt Sistemi'nde yer alan adrese göre güzergah, hareket saati ve taşıma süresi bilgileri, aracın yüklenmesinden önce ORBİS'e kaydedilecektir.

Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler, gerekli belgelerle muhtarlık aracılığıyla taşınabilecek. Orman sayılmayan arazilerden elde edilen kesimlerin kontrolü ise orman işletme şefi tarafından sağlanacak.

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