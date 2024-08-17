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Orman Yangınlarıyla İlgili Son Durum: 69 Yangın Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına dair son bilgileri paylaştı, kontrol altına alınan yangın sayısı 69.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:32
Orman Yangınlarıyla İlgili Son Durum: 69 Yangın Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede son durumu paylaştı. Yumaklı, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın mevcut." ifadelerini kullandı.

İzmir Karşıyaka'daki Yangın

Yumaklı, özellikle İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesindeki yangının enerjisinin düştüğünü belirterek, "Şehri tedirgin edecek bir durum söz konusu değil." dedi. Yamanlar Seyirtepe'de basına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, çeşitli bölgelerde süren yangınlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aktif Durum ve Müdahale Çalışmaları

Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Aydın Didim bölgelerindeki yangınların kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca Bolu Göynük yangınında müdahalelerin zorluklarla sürdüğünü, "Duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yanan Alan ve Hasar Tespiti

Yumaklı, yangınlardan etkilenen alanın yaklaşık 1600 hektar civarında olduğunu ifade ederek, bu alanın içerisindeki orman ve diğer kırsal alanların detayları hakkında ilerleyen günlerde bilgi verileceğini belirtti. Şu an itibarıyla 2 uçak ve 11 helikopterin yangın bölgelerine müdahale ettiğini sözlerine ekledi.

Bu gelişmeler ışığında, orman yangınlarıyla ilgili durumun yakından takip edildiği ve vatandaşın güvenliğinin ön planda olduğu vurgulandı.

(Sürecek)

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