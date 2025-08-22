Orman Yönetmeliği Değişikliği Madencilik Yatırımlarını Kolaylaştıracak

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, orman kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerinin sektöre önemli kolaylıklar sağladığını açıkladı.

Sektörün değerlendirmesi

Yılmaz, madencilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkısının artırılması için izin süreçlerinin hızlı, öngörülebilir ve uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı. Madencilik Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendiriyor."

Getirilen esneklikler

Rehabilitasyon raporlarının teslim süresi haziranın sonuna uzatıldı. Bu düzenleme şirketlere yılın ilk yarısında çalışmaları tamamlamak için daha geniş bir takvim sağlıyor.

Rezervin tükenmediği sahalarda geri teslim zorunluluğu kaldırıldı, böylece mevcut izinlerin sürdürülmesi ve üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi mümkün hale geliyor.

İzin başvurularında e-Devlet zorunluluğu esnetilerek, fiziksel başvuru imkanı da tanındı. Bu düzenleme yatırımcıların önündeki belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin verimli orman alanlarında kurulmasına izin verildi. Bu adım enerji ve madencilik sektörleri arasında ortak fayda yaratıyor.

Yılmaz, değişikliklerin çevresel sorumluluklarla çelişmediğini belirterek, "Sorumlu madencilik anlayışımız doğrultusunda çevreyle uyumlu üretim yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Bu düzenlemeler, çevresel yükümlülüklerimizi daha etkin yerine getirmemize katkı sağlarken, Türkiye’nin cari açığını azaltıcı rolümüzü de güçlendirecektir. Kısacası, bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendirecek." görüşünü paylaştı.