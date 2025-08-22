DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,24%
ALTIN
4.392,45 0,02%
BITCOIN
4.621.621,46 0,07%

Orman Yönetmeliği Değişikliği Madencilik Yatırımlarını Kolaylaştıracak

Orman yönetmeliği değişikliği, madencilikte izin süreçlerini hızlandırıp rehabilitasyon sürelerini haziranın sonuna uzatarak yatırım belirsizliğini azaltıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:35
Orman Yönetmeliği Değişikliği Madencilik Yatırımlarını Kolaylaştıracak

Orman Yönetmeliği Değişikliği Madencilik Yatırımlarını Kolaylaştıracak

Madencilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yılmaz, orman kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerinin sektöre önemli kolaylıklar sağladığını açıkladı.

Sektörün değerlendirmesi

Yılmaz, madencilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkısının artırılması için izin süreçlerinin hızlı, öngörülebilir ve uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı. Madencilik Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendiriyor."

Getirilen esneklikler

Rehabilitasyon raporlarının teslim süresi haziranın sonuna uzatıldı. Bu düzenleme şirketlere yılın ilk yarısında çalışmaları tamamlamak için daha geniş bir takvim sağlıyor.

Rezervin tükenmediği sahalarda geri teslim zorunluluğu kaldırıldı, böylece mevcut izinlerin sürdürülmesi ve üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi mümkün hale geliyor.

İzin başvurularında e-Devlet zorunluluğu esnetilerek, fiziksel başvuru imkanı da tanındı. Bu düzenleme yatırımcıların önündeki belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin verimli orman alanlarında kurulmasına izin verildi. Bu adım enerji ve madencilik sektörleri arasında ortak fayda yaratıyor.

Yılmaz, değişikliklerin çevresel sorumluluklarla çelişmediğini belirterek, "Sorumlu madencilik anlayışımız doğrultusunda çevreyle uyumlu üretim yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Bu düzenlemeler, çevresel yükümlülüklerimizi daha etkin yerine getirmemize katkı sağlarken, Türkiye’nin cari açığını azaltıcı rolümüzü de güçlendirecektir. Kısacası, bu düzenlemeler sektörün önünü açarken, sorumlu madencilik anlayışımızı da güçlendirecek." görüşünü paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temel Atıldı — Uraloğlu: 'Bir demir yolundan çok daha fazlası'
2
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: Endeks 11.346,52 Puana Çıktı
3
Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi" ve 100 milyon lira esnaf paketi
4
Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,0170, Avro 47,6050
5
Orman Kanunu Yönetmelik Değişikliği Madencileri Memnun Etti — Hasan Yücel
6
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Sabit Kaldı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi