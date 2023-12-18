Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi!

Yıl sonuna gelinmesiyle beraber uzman isimlerden çeşitli tahminler gelirken bu defa gündemde dolar yerini aldı. Swap işlerinin Türkiye'de uzun süredir kapalı olduğunua değinen ekonomist Murat Muratoğlu dolar için şaşırtan yorumu yaptı.

Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi!
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BDDK Türk bankalarının yabancı bankalar ile dolar TL arasında para ilişkisi işlemiyle dolar kurunun fazla yükselişleri kısıtlanırken swap işlemlerin tekrar açılması kafaları karıştırdı. Dolar kısa süre içerisinde tekrar fırlayacağını söyleyen ekonomist 35 TL yorumunu yaptı.

Swap işlemlerinin açılması sonrasında yatırımcılar üzerinde telaşlar oluşurken ani yükselişe karşılık Murat Muratoğlu, doların 35 TL seviyelerine geleceğine değindi.

dolar için son durum

GÜNCEL DOLAR KAÇ TL?

Veriler üzerine araştırma yapıldığında yatay seyrini devam ettiren dolar üzerinde 29,06 TL'de işlem gördüğü bilgisi verildi. 

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