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Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi!

Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi! Yıl sonuna gelinmesiyle beraber uzman isimlerden çeşitli tahminler gelirken bu defa gündemde dolar yerini aldı. Swap işlerinin Türkiye'de uzun süredir kapalı olduğunua değinen ekonomist Murat Muratoğlu dolar için şaşırtan yorumu yaptı.