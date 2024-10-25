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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Ulaştı

Enerji Bakanı Bayraktar, Oruç Reis'in Somali'deki yeni görevine başarılı bir şekilde ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:19
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Ulaştı

Oruç Reis Somali Açıklarına Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'deki yeni görevine ulaştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." sözlerine yer verdi.

Faaliyet ve Hedefler

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışmalar gerçekleştirecek. Faaliyetlerin yaklaşık 7 ay sürmesi planlanıyor.

Veri Toplama ve Sondaj Çalışmaları

Oruç Reis, bu süreçte hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilecek olup, sonuçlara göre belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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