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OSB'lerde 233 Yeni Yatırım İçin Kadro Talep Edildi

Bakan Kacır, OSB'lerde 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 13:34
OSB'lerde 233 Yeni Yatırım İçin Kadro Talep Edildi

OSB'lerde Yatırım Talepleri Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım alanları için talep edilen yer tahsislerinin hızla artığını belirtti. Bu ay, yalnızca 13 günde toplam 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi geldi.

Şeffaf ve Kolay Başvuru Süreci

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım alanları için başvuru sürecinin artık şeffaf ve kolay hale getirildiğini vurguladı. "Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açıyoruz" diyen Kacır, geçen ay içerisinde toplam 673 sanayicinin başvurduğunu hatırlattı.

Yatırım Sayısında Hızlı Artış

Bakan Kacır, bu ayki başvuruların 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştığını ifade etti. Kendileri için öncelikli hedefin, Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesini sağlamak olduğunu belirtti. Yatırımcıların desteklenmesine yönelik çabaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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