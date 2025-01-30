OSB'lerde Yatırım Süresine Ek Süre: 4.505 Başvuru

OSB'lerde Yatırım Süresine Ek Süre Uygulaması Başladı

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yatırım süreleri dolduğu halde projelerini tamamlayamayan sanayicilere 36 aya kadar ek süre tanınmasına yönelik uygulama büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, 187 OSB'de 4 bin 505 başvuru yapıldığı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı. Sanayicilerin bu imkandan yararlanabilmeleri için 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, OSB'lerin 59 binden fazla faal üretim tesisi ile 2 milyon 700 bin kişiye istihdam sağladığına vurgu yapıldı. Türkiye'nin üretim üsleri konumundaki bu bölgelerin, ekonomide önemli bir rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.