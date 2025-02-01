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OSB Yatırımları için Ek Süre: 5 Şubat Son Tarih

Sanayicilere, OSB yatırımlarını tamamlamak için 5 Şubat'a kadar başvuru yapma imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:57
OSB Yatırımları için Ek Süre: 5 Şubat Son Tarih

OSB'lerde Ek Süre Başvuruları Başladı

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlamayan sanayicilere yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni düzenleme ile, kendilerine tanınan süre dolmasına rağmen yatırımlarını sonuçlandıramayan sanayicilere 36 aya kadar ek süre tanınması kararı alındı.

Başvuru Tarihleri ve Süreç

Sanayicilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için 5 Şubat 2023 tarihine kadar Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yalnızca başvuru süresinin bitmesi halinde, yapı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara 3 yıl ilave süre verilebilecek. Bu süreyi aşan başvurular ise dikkate alınmayacak.

İşlem Yapmayanların Hakları İptal Olacak

Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan sanayicilerin, mükellefiyetlerini yerine getirmemesi durumunda, tüm parsel tahsisleri ilgili OSB tarafından iptal edilecek. Bu durum, sanayicilerin yatırımlarını hızlandırmaları açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu düzenlemesi, OSB'lerdeki yatırım sürecinin hızlanmasını ve sanayicilerin projelerini hayata geçirebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

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