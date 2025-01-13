OSD Başkanı Cengiz Eroldu, 2024 Otomotiv Sektörü Beklentilerini Açıkladı

Otomotiv Sektöründe Büyüme Beklentileri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, 2024 yılı için otomotiv sektörüne ait önemli değerlendirmelerde bulundu. Eroldu, yapılan yeni yatırımlarla birlikte ihracatın %5 ile %10 arasında büyümesini beklediklerini ve üretimi ise 1 milyon 310 bin ile 1 milyon 450 bin adet arasında öngördüklerini belirtti.

Önemli Yatırımlar ve Hedefler

Eroldu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir dizi önemli yatırımın hayata geçirildiği bir yıl oldu. 2024 yılı itibarıyla OSD üyelerinin yatırım harcamalarının 1 milyar 165 milyon dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz." dedi. Yatırımlar arasında BYD, Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş gibi önemli markaların öne çıktığını vurguladı. Bunun yanında Eroldu, Türkiye'nin otomotiv sektöründe Avrupa'daki rekabet gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.

Kapasite Kullanım Oranı ve Yerli Üretim

Eroldu, kapasite kullanım oranının 2024'te %70 seviyesinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olmadığını ifade ederek, bu oranların maliyet rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Üretimdeki düşüşün iç piyasadaki yerlilik oranının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çekti.

İhracatta Rekor Beklentisi

Eroldu, otomotiv ihracatının, 2023 yılına paralel olarak başarı göstermesinin yanı sıra 37,2 milyar dolar ihracatla kapatmanın önemli bir atılım olduğunu kaydetti. "Bu, önceki yıla göre %6 büyüme anlamına geliyor. Otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisine en büyük ihracat hacmini sağlayan alan konumunda," dedi.

Küresel Otomotiv Gündemi

Küresel otomotiv gelişmelerine de dikkat çeken Eroldu, özellikle %2035’te sıfır emisyon hedefleri ve Çin’in otomotiv sektöründeki etkileri üzerinde durdu. Eroldu, Çin'in dünya otomotiv pazarını etkileyecek seviyede üretim hedefleri koyduğunu ve Türkiye ile ticaret dengesizliğinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Gelecek Stratejileri

2025 yılı için büyük hedefler koyan Eroldu, üretim rekabetçiliğinin artırılması ve iç pazardaki yerli payının yükseltilmesinin önemine değindi. Ayrıca hükümetten bekledikleri ÖTV düzenlemesi konusunda, "İstiyoruz, beklemiyoruz," diyerek taleplerini iletti.