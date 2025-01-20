OSD Başkanı Cengiz Eroldu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Eroldu'nun oylamaya katılması, otomotiv sektörüne olan katkılarının ve derneğin etkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın yıllık etkinliği, bu sene de farklı kategorilerdeki fotoğrafları ile sanatseverlerin ve kamuoyunun dikkatini çekiyor. Eroldu, bu tür organizasyonların, sektördeki dinamikleri ve gelişmeleri takip etmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Etkinlik Hakkında Bilgiler

Yılın Kareleri oylaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. Cengiz Eroldu'nun katılımı, otomotiv sektörünün medya ile olan ilişkisini güçlendirme adına önemli bir adım olarak kaydediliyor.