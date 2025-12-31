DOLAR
Osmangazi’de Pazar Hizmetleri Güçleniyor: Belediye ile Pazarcılar Odası Protokolü

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında pazar yerlerinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:34
Osmangazi Belediyesi, ilçede kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara daha kaliteli ve düzenli hizmet sunmak amacıyla Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile ortak bir protokole imza attı.

İmzalar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu tarafından başkanlık makamında atıldı. Protokol ile pazar yerlerinin daha çağdaş, düzenli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaşlara 7/24 daha nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşleri ile vatandaş talepleri doğrultusunda meyve ve sebze pazarlarının bazı hizmetleri Bursa Seyyar Pazarcılar Odası aracılığıyla yürütülecek.

Uygulama, Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 8. bendine istinaden, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetlerin belirli süreli protokollerle meslek kuruluşları eliyle yürütülmesine imkan tanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokolün ilçede hizmet kalitesini artıracağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

