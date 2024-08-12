ÖSYM İlk Kez Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı Düzenliyor

ÖSYM, Yeni Sınav Alanıyla Tanışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı'nı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez düzenleyecek.

Detaylar ve Tarihler

Bu önemli sınav, 24 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınav, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ÖSYM arasında imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kimler Katılabilir?

Sınav, ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi gibi alanlarda eğitim almış olan adayların yanı sıra, bitki sağlığı ile ilgili dersleri tamamlayarak mezun olmuş teknikerler ve ziraat teknisyenleri tarafından da başvurulabilecek.

Başvuru Süreci

Adaylar, başvurularını 9-15 Ekim tarihleri arasında yapabilirler. Geç başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden veya ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.

Sınav, alanında uzman profesyonelleri buluşturmayı hedefliyor ve sektördeki standartların yükseltilmesine katkı sağlayacak.