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OTO 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı: Lojistikte Yenilikçi Çözümler Hedefleniyor

OTO, 8 milyon dolarlık yatırım alarak MENA bölgesinde kargo ve lojistik sektöründe büyümeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:32
OTO 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı: Lojistikte Yenilikçi Çözümler Hedefleniyor

OTO, Yeni Yatırım ile Büyüme Hedefliyor

Kargo yönetim platformu OTO, Seri A finansman turunda 8 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Şirket, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki KOBİ'ler ve çevrim içi perakende firmalarına, yeni özelliklerle daha hızlı ve verimli gönderi deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

Yatırım Süreci ve Hedefler

Yatırım, Sanabil Investments liderliğinde, Sadu Capital, Iliad Partners, Propeller ve Soma Capital gibi kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. OTO, bu finansmanı Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) varlığını güçlendirmek amacıyla kullanmayı planlıyor.

CEO'nun Açıklamaları

OTO Kurucu Ortağı ve CEO'su Mohammad AlRazaz, yapılan yatırımla ilgili olarak, "Bu finansman, kargo ve lojistik sektörünü dönüştürme vaadimizin bir göstergesidir. Yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık," dedi.

Teknolojideki Yenilikler ve Entegrasyon

OTO'nun CTO'su Furkan Uzar, internet dünyasının kargo gönderi platformu olma vizyonlarına daha da yaklaştıklarını belirtti. Şirket, 250'den fazla yerli ve uluslararası kargo şirketi ile entegrasyon sağlayarak, firmaların kargo ve depolama süreçlerini sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Özellikle, firmalar kendi kargo sözleşmelerini OTO hesaplarına bağlayarak veya rekabetçi fiyatlarla doğrudan kargo etiketi alarak süreçlerini otomatikleştiriyorlar. OTO, daha önceki yatırımlardan 3,3 milyon dolar almıştı ve platform şu anda 10 binden fazla marka tarafından kullanılmakta.

Kargo yönetim platformu OTO, Seri A finansman turunda 8 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu....

Kargo yönetim platformu OTO, Seri A finansman turunda 8 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Açıklamada, OTO Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad AlRazaz ve OTO'nun Kurucu Ortağı ve Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Furkan Uzar'ın görüşlerine yer verildi.

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