Otomobil alacaklara müjde: ÖTV güncellemesiyle araç fiyatlarında 200 bin TL'lik düşüş yolda

OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? MURAT BATI’DAN ÖTV AÇIKLAMASI

T24 yazarı Murat Batı, Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yeniden değerlenme oranlarına göre güncellenmesi halinde otomobil fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini söyledi. Batı, bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu ve son iki yıldır bir değişiklik yapılmadığını belirtti.





ÖTV YENİDEN DEĞERLEME ORANLARINA GÖRE GÜNCELLENMELİ

Batı, ÖTV’nin otomobil fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ancak bu verginin her yıl yeniden değerleme oranı kadar artmadığını vurguladı. Batı, “ÖTV tarifesi, 2022 yılında yapılan son düzenleme ile belirlendi. O günden bugüne kadar geçen sürede yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 oldu. Bu oran, ÖTV tarifesindeki basamaklara yansıtılmadı. Bu da otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi.





CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Batı, ÖTV tarifesinin güncellenmesi için yasada bir hüküm bulunmadığını ancak bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu belirtti. Batı, “Cumhurbaşkanı, ÖTV tarifesindeki basamakları yeniden değerleme oranı kadar artırabilir. Böylece otomobil fiyatları düşebilir. Ancak son iki yıldır böyle bir düzenleme yapılmadı” diye yazdı.

1 MİLYON TL’LİK OTOMOBİL 805 BİN TL’YE ALINABİLİR





Batı, yeni bir düzenleme olması halinde otomobil fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini örneklerle anlattı. Batı, “Örneğin, 1600 cm³’ü geçmeyen ve 1 milyon TL fiyatı olan bir otomobil için şu anda 537 bin TL vergi ödeniyor. Eğer tarifedeki basamaklar son iki yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılsa, aynı araç için 342 bin TL vergi ödenecek. Bu da aracın fiyatını 805 bin TL’ye düşürecek” dedi.

Otomobil fiyatları neden yüksek? Cevap: Otomobil fiyatlarının yüksekliğinin en önemli nedeni Özel Tüketim Vergisi’dir. Bu vergi, otomobil fiyatlarını belirleyen basamaklara her yıl yeniden değerleme oranı kadar yansıtılmadığı için fiyatlar yükseliyor.

Otomobil fiyatları düşecek mi? Cevap: Otomobil fiyatlarının düşmesi için Özel Tüketim Vergisi’nin yeniden değerlenme oranlarına göre güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda yetki Cumhurbaşkanı’nda. Eğer yeni bir düzenleme yapılırsa, otomobil fiyatları önemli ölçüde düşebilir.

ÖTV tarifesi nasıl belirleniyor? Cevap: ÖTV tarifesi, otomobillerin motor hacmi ve fiyatına göre belirlenen basamaklardan oluşuyor. Bu basamaklar, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yeniden değerleme oranı kadar artırılabiliyor. Ancak son iki yıldır böyle bir düzenleme yapılmadı.