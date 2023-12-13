Otomobil almak isteyene sıfır faiz müjdesi! Kaçıran üzülür

CHERY

Chery, aralık ayında fiyat artışı yapmamasına rağmen yeni SUV modelinden almak isteyenlere 100.000 TL'ye varan ticaret yardımı ve 250.000 TL'ye varan faizsiz finansman seçenekleri sunuyor.





Çinli markanın tanıtımı kapsamında 12 kişi Çin'e ücretsiz gezi, 15 kişi ise iPhone 15 kazanma şansı yakalayacak.

CITROEN

Citroën'in yılın son ayı için hazırladığı özel kampanya ile C3 modeli 150.000 TL 12 ay vadeli %0,99 faizli veya 120.000 TL kredili 12 ay vadeli %0 faizle sunuluyor. C3 Aircross modeli, 200.000 TL'ye %0,99 faizle 12 ay, 150.000 TL'ye ise 12 ay faizle finansman imkanı sunuyor.





Citroën C4 ve C4 X, ë-C4 ve ë-C4 C4 X'in %100 elektrikli versiyonları mevcuttur. Aralık ayında lansmanı yapılan Fransız markanın C4 modeli, markanın C5 Aircross SUV modeli için 300.000 TL'ye yüzde 0,99 faizle 12 ay vadeli kredi veya 220 bin TL'ye 12 ay faizle kredi alınabiliyor. Markanın C5 Aircross SUV modeli için 300.000 TL'ye %0,99 faizle 12 ay vadeli kredi veya 220.000 TL'ye 12 ay faizle kredi kullanabilirsiniz.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından yapılan açıklamada Alman markanın C-Serisi sedan modellerinde Mercedes-Benz sigortasına öncelik verilerek kurumsal müşteriler, Aralık ayına özel 6 ay vadeli 500 bin TL'lik yüzde 0 faizli kredi kullanabilecek.

E200 Sedan ve EQE'de Mercedes-Benz Sigorta'nın tercih edilmesi durumunda müşteriler, Aralık ayı içerisinde 1 milyon TL'ye varan krediyle aracı 6 ay vade yüzde 0 faizle satın alabilecek. 12 ay faiz oranı yüzde 0,99 olan kredi seçeneklerinin yanı sıra 24 ay faiz oranı yüzde 2,49'dan, 36 aya kadar da vadeli kredilerde ise faiz oranı yüzde 2,99'dan başlıyor. E300 d 4MATIC Sedan, Coupe ve E350 Cabriolet'te Mercedes-Benz Sigorta'nın tercih edilmesi durumunda kurumsal müşterilere 6 ay vadeli 1.000.500.000 TL krediye yüzde 0 faiz uygulanabilecek. Faiz oranları 12 ay için yüzde 0,99, 24 ay için yüzde 2,49, 36 aya kadar krediler için ise yüzde 2,99'dan başlıyor.

A serisi aracınız HB&Sedan-CLA-GLA-GLB-EQA-EQB için Mercedes-Benz sigortası yaptırmak istiyorsanız kurumsal müşteriler bu aya özel finansman fırsatından 400.000 TL krediye yüzde 0 faizle 6 ay vadeli kredi fırsatından yararlanabilir, %0,99'dan başlayan faiz oranıyla eş zamanlı 12 ay vadeli, faiz oranları 24 aya kadar yüzde 2,49, 36 aya kadar kredilerde ise yüzde 2,99'dan başlıyor.





C-Serisi All-Terrain'de Mercedes-Benz sigortasının tercih edilmesi durumunda Aralık ayında geçerli olacak kurumsal müşterilere özel kampanyayla 1 milyon 250 bin TL'lik krediye 6 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sunulacak. 12 ay vadeli faiz oranları yüzde 0,99'dan başlıyor. Faiz oranları 24 aya kadar yüzde 2,49, 36 aya kadar kredilerde ise yüzde 2,99'dan başlıyor.

Markalaşma kampanyası kapsamında bireysel/özel girişim seçim başvurularında kullanılabilecek maksimum kredinin utarı ve vadesi üzerinden; Kesin fatura değeri 400.001 TL'den 800.000 TL'ye kadar olan araçlarda bedelin %50'si ve 36 ay vade, Kesin fatura değeri 800.001 TL'den 1.200.000 TL'ye kadar olan araçlarda bedelin %30'u ve 24 ay vade ve 1.200.001 TL -2.000.000TL. Yüzde 20 değerinde ve 12 ay vadeli kredi bulunmaktadır.

MG

Çinli SAIC tarafından üretimi yapılan İngiliz otomobil markas olan MG, Aralık ayı içinde HS ve ZS benzinli modellerin yanı sıra elektrikli MG4 ve ZS EV modelleri için %100 faizsiz kredi ve takas desteği sunacak. ZS benzinli modelde 200.000 TL 12 ay vadeli 0 faizli kredinin yanı sıra 80.000 TL'ye kadar takas desteği de bulunuyor. MG HS benzin alımına yönelik 250.000 TL tutarında 12 ay faizsiz kredinin yanı sıra 100.000 TL takas desteği alma fırsatı da sunuluyor.





Yapılan basın açıklamasına göre MG4 Electric modeli, 12 ay vadeli, 0 faizli kredinin yanı sıra 80.000 TL'ye kadar takas desteğiyle 200.000 TL'ye satın alınabilecek.

OPEL

OPEL Opel'in SUV modellerinden Grandland, GS versiyonunda 75.000 TL'ye, Ultimate versiyonunda 100.000 TL'ye, 1.2 130 beygir gücü AT8GS, özellikle online rezervasyonlarda 327.000 TL'ye varan takas desteğiyle yeni sahibini bekliyor.

Equipment Astra, Manuel şanzımanlı Edition, kredi 200.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı; Otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 12 ay vadeli ve %0,99 faizli krediyle 250.000 TL, Elegance ve GS versiyonlarında ise 12 ay vadeli ve faizli krediyle satın alınabiliyor. Yeni Corsa Electric modelinin maliyeti 200.000 TL; 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği ile 1 milyon 187 bin 900 TL'ye satın alınabilecek.





GS ve Ultimate donanıma sahip Mokka ise 300 bin TL'ye; 250.000 TL'ye 12 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi veya Elegance cihazı ile; 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla kredi seçeneğiyle, Elegance versiyonuna özel online satışa özel fiyatı 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Elegance donanıma sahip Crossland 250 bin TL'ye; %1,99 faizle 12 ay vadeli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor. Araç, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonuyla sadece online satışa özel olarak 1.104.900 TL başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuluyor.

PEUGEOT

Fransız otomobil üreticilerinden i Peugeot, 2008 model yılı için %0,99 faiz oranıyla 220.000 TL tutarında 12 ay kredi imkanı sunarken, 408 modeli de 300.000 TL karşılığında %0,99 faiz oranıyla 12 ay kredi imkânı sunuyor. 308'de 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz oranıyla avantajlı kredi fırsatı sunuldu. Markanın SUV modellerinden 3008'e sahip olmak isteyenler, 12 ay vade ile 300 bin TL tutarında %0,99 faiz oranıyla kredi fırsatından yararlanabiliyor.





7 kişinin oturabileceği 5008'de kurumsal müşterilere 270.000 TL tutarında 6 ay vadeli ve %1,59 faiz oranıyla özel kredi imkanı sunuluyor. 208'i tercih edenler 120.000 TL'ye %0,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi imkanından yararlanabiliyor. D segmentinde müşteriler 508 TL için 12 ay vadeli ve %0,99 faiz oranıyla 220.000 TL kredi imkânına sahip oluyor.

SKODA

Çek markanın Fabia modeli Aralık ayı boyunca 939.000.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olup 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatıyla bayilerden satışa sunuluyor. Kodiaq modelinin de milyon 804 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, 240 bin TL ve 200 bin TL'ye varan indirimlerle, 12 ay taksit, %0,99 faizle sunulduğu bildirildi. Kamiq modelinin 1 milyon 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 200 bin 000 TL, 12 ay taksitle, %0 faizle kazanma fırsatını yakalayın.





Karoq modelini tercih etmek isteyenlere ise 1 milyon 619 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunulmakta. Şirketin Superb modeli de 1 milyon 609 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla aralık ayı boyunca satışa sunulacak.

SUZUKI

Japon üretici Suzuki, aralık ayının sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında, hatchback Swift Hibrit B modelini satın almak isteyenlere 200.000 TL tutarında 12 ay faizsiz kredi fırsatı ve 70.000 TL takas desteği sunduğunu duyurdu.





S-Cross Hibrit modelinde kullanıcılar, 12 ay vade ve 200.000 TL'ye 0 faizli kredi fırsatının yanı sıra 100.000 TL'lik takas desteğinden de yararlanabiliyor. Vitara Hybrid, 200.000 TL'ye %0,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi imkanı sunuyor ve 80.000 TL'lik takas desteği sunuyor. Jimny modelinde 100.000 TL takas desteğiyle 200.000 TL'ye %0,99 faizle 12 ay vadeli kredi sunuluyor.

TOYOTA

Toyota'nın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ikinci nesil C-HR modelinin 1 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla 250 bin TL'ye varan indirimlerle satın alınabilindiği aktarıldı. . Müşteriler bu indirimlerin yanı sıra 100.000 TL tutarında 12 ay vadeli ve %0 faizli krediden de yararlanabiliyor. Corolla otomobilleri, özel tüketim vergisinden muaf olma avantajıyla Vision MDS ve Vision Plus MDS 1,5 litrelik benzinli versiyonlarıyla satın alınabiliyor.

Ayrıca, 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarıyla Corolla Sedan, 200 bin TL'ye varan indirimle veya 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizle krediyle tercih edilebiliyor. Yaris benzinli modelinde vergi muafiyetinden veya 200.000 TL krediden 12 ay vadeli %0 faizle 997.000 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabilirsiniz. Yapılan basın açıklamasına göre Corolla Cross, 200.000 TL'ye varan indirimle gelirken, ihtiyaç sahipleri 12 ay boyunca 200.000 TL'lik yüzde 0 faiz avantajından da yararlanabiliyor.





Yapılan basın açıklamasına göre Corolla Cross, 200.000 TL'ye varan indirimle gelirken, ihtiyaç sahipleri 12 ay boyunca 200.000 TL'lik yüzde 0 faiz avantajından da yararlanabiliyor. Corolla HB Hibrit modeline 160.000 TL indirim veya 200.000 TL 12 ay %0 faizle kredi imkanı. Yaris Cross ise 1 milyon 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayilerde satışa sunuluyor. Bu modelde 12 ay %0 faizle 170.000 TL indirim veya 200.000 TL opsiyondan yararlanabilirsiniz.