Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Sayılı günler sonra son şans elden gidecek

Otomobil piyasasında 2023'e dair kötü haberler var. Ocak ayıyla birlikte otomobil fiyatlarının en az yüzde 3 oranında artması bekleniyor ve bu artışın yıl içinde devam etmesi öngörülüyor. Ancak, 2023 model sıfır otomobillerde gözle görülür bir fiyat düşüşü yaşanıyor. Bazı otomobiller, liste fiyatlarının altında satılıyor. Ancak, bu olumlu durumun Ocak ayı itibariyle değişmesi bekleniyor. İşte detaylar...





SIFIR OTOMOBİL ALACAKLAR İÇİN KÖTÜ HABER GELDİ

2024 model araçların piyasaya sürülmesi için geri sayım başlamışken, bayiler ellerindeki araç stoklarını azaltmak amacıyla fiyat indirimlerine gitmiş durumda. Bu durum, otomobil liste fiyatlarında önemli bir düşüşe sebep oldu. Ancak, 2023 model araçların fiyatlarının Ocak ayında artması ve 2024 modellerin yeni yıl maliyetleriyle birlikte ortalama yüzde 3 daha yüksek fiyatlardan satılması bekleniyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu'ya göre, otomotiv sektöründeki yatırım aracı olma özelliğinin azalması ve distribütörlerin artan stokları, fiyat indirimlerine yol açtı. Bu, özellikle bayilerin ellerindeki stokları eritmek ve yeni modelleri piyasaya sürmek için kampanyalara girişmelerine neden oldu. Yapılan indirimler, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Ancak, bu indirimlerin Ocak ayından itibaren kısmen geri alınması ve fiyatların artması bekleniyor.

Otomobil piyasasındaki bu dalgalanma, tüketicilere alım kararlarını gözden geçirme ve fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olma konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Özellikle 2023 model araç almayı düşünenler, Ocak ayında beklenen fiyat artışlarını göz önünde bulundurarak kararlarını şekillendirebilirler.





Pandemi sürecindeki arz-talep dengesizliği, otomobil sektöründe fiyat artışlarına sebep oldu. Distribütörlerin yüzde 20-25 arasında yaptığı indirimlerin, kar marjlarını ciddi şekilde aşağı çektiğini belirten Görkem Konu, bu indirimlerle araçların normal maliyet rakamlarında satıldığını ifade etti. Ancak, bu indirimlerin bir süre sonra sona ermesi bekleniyor.

Mevcut durumun ekonomik durgunlukla bağlantılı olduğuna vurgu yapan Konu, yüksek nakit değeri ve stoklardaki araçların tükenmesi zorunluluğu nedeniyle araçların şu anda en düşük fiyatlarla satıldığını dile getirdi. Ancak, stoklardaki araçların tükenmesi durumunda, yeni araçların piyasaya yeni maliyetlerle sunulacağı öngörülüyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'nin jeopolitik konumunun fiyatlar üzerindeki etkisi ve döviz kurlarının rolüne değinerek, araç bulunurluğundaki artışın ikinci el piyasasını nasıl etkileyeceğini vurguladı.

Yetkili bayi satış müdürü İsmail Kayacan, yaklaşık 2 aydır devam eden indirimlerin ve yıl sonu avantajlarının, Ocak ayından sonra sona ereceğini belirtti. Stoklardaki araçlarda fiyat artışının beklendiğini ve 2024 model araçların Şubat ve Mart aylarında satışa çıkacağını ifade etti. İndirim trendinin sona ermesiyle birlikte, otomobil almayı düşünenlerin fiyat artışlarına karşı dikkatli olmaları ve yeni modellerin piyasaya çıkmasını beklemeleri öneriliyor.