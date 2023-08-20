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Otomobil almak isteyenlerin aradığı liste geldi! En ucuz 6 otomobil peynir ekmek gibi satılıyor

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Otomobil almak isteyenlerin aradığı liste geldi! En ucuz 6 otomobil peynir ekmek gibi satılıyor
Bütçesi sınırlı olanlar için alınacak en iyi sıfır arabalar hangileri? İşte o 6 otomobil...

Türkiye'nin otomobil piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve fiyat artışları, tüketicilerin araç tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Emre Özpeynirci isimli otomotiv yazarı, bu karmaşık durumu aşmak isteyen otomobil hayranları için bir liste hazırladı. Özpeynirci, Türkiye'deki en ucuz altı otomobil modelini sıraladı ve fiyatlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaştı.

Otomobil piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliği nedeniyle, sıfır kilometre araç bulmanın oldukça zorlaştığı bir dönemdeyiz. Bazı otomobil üreticileri bu durumu fırsata çevirerek, ikinci el otomobilleri meraklılarına sunuyor. Ancak sıfır otomobil isteyenlerin beklemesi gereken bir süreç mevcut. Güncel fiyat listeleriyle her ay yeniden belirlenen sıfır otomobil fiyatları, peşinat ödenmesi durumunda 3 ay ile 1 yıl arasında teslim alınabiliyor.

uygun fiyatlı otomobiller

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı "800 Bin TL Altındaki En Ucuz Otomobiller" listesi, otomobil almayı düşünenlere yol göstermekte. İşte liste ve fiyatları:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump Manuel - 715 Bin TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Easy Manuel - 729 Bin TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump AMT - 760 Bin TL

Kia Picanto 1.0L 67 bg AMT - 760 Bin TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Urban Manuel - 779 bin 900 TL

Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 bg Street Manuel - 779 bin 900 TL

Bu listedeki otomobiller, Türkiye'deki otomobil piyasasında en uygun fiyatlı seçenekler olarak ön plana çıkıyor. Ancak, fiyatlar ve modeller piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle otomobil almak isteyenlerin, güncel bilgileri doğrudan yetkili bayilerden veya güvenilir kaynaklardan teyit etmeleri öneriliyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki otomobil piyasasında fiyatlar ve modeller sürekli değişiyor olsa da, Emre Özpeynirci'nin bu listeyle otomobil alımı konusunda rehberlik etmeye çalıştığı görülüyor. Tüketicilerin bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun araç seçimleri yapabilmeleri için güvenilir bilgi kaynaklarını takip etmeleri önem taşıyor.

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