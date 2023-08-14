Otomobil fiyatlarına okkalı indirim yolda! Haberi alan şimdiden araba bakmaya başlayacak

Günümüzde ikinci el otomobil fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere tırmandığı bir gerçek. Öyle ki, Tofaş Şahin gibi eski modellerin bile fiyatları 200 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Ancak ilerleyen dönemde rüzgarın tamamen tersine döneceği öngörülüyor.

Bilindiği üzere, hükümetin geçmişte aldığı önlemler ikinci el otomobil fiyatlarını düşürmeyi amaçlamıştı. Ancak bu adımlar genellikle yüksek sınıf araçların fiyatlarını etkiledi. Yüksek sınıf otomobillerde hafif düşüşler görülmesine rağmen, giriş seviyesindeki otomobillerin fiyatlarında belirgin bir düzelme sağlanamadı. Aksine, insanların ulaşabileceği 400 bin TL altındaki modellerin fiyatları daha da arttı.

400 BİN TL CİVARINDA SEYREDİYOR





Ancak, gelen son haberlere göre yakın gelecekte otomobil fiyatları ciddi şekilde gerileyebilir. Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, ikinci el otomobil ithalatı konusunda çalışmalar yürütülüyor. Eğer bu ithalat gerçekleşirse, Türkiye otomobil pazarının dinamikleri kökten değişebilir.

Hali hazırda ithal edilen ikinci el otomobiller Avrupa'da oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. Örneğin, 500 euro gibi bir bedelle 2010 model bir araç sahibi olmak mümkün. Aynı modelin Türkiye'deki emsalinin fiyatı ise 400 bin TL civarında seyrediyor. Bu da demek oluyor ki, yurtdışından getirilen bir otomobile bile ödenecek vergilerle birlikte Türkiye'deki fiyatından daha hesaplı sahip olmak mümkün olabilir.

Henüz yasanın detayları tam olarak netleşmemiş olsa da, bu tür bir adımın ikinci el otomobil piyasasına ciddi bir etki yapabileceği konuşuluyor. Ancak, gelecekteki gelişmeleri beklemekten başka şu an için yapacak bir şey bulunmuyor.