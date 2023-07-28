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Otomobil piyasasında fiyatlar darmaduman olacak! Renault'tan fiyatları dibe çekecek kampanya!

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Otomobil piyasasında fiyatlar darmaduman olacak! Renault'tan fiyatları dibe çekecek kampanya!
Renault, heyecan verici bir projeyle Bursa'daki Oyak Renault fabrikasına yeni bir yenileme merkezi kazandıracak. Bu yenilikçi proje sayesinde fabrikanın içinde, modern ve çağdaş bir yenileme merkezi kurulacak. Ayrıntılar haberimizde

Renault, Türkiye otomobil sektöründe heyecan verici bir adım atarak fabrika çıkışlı ikinci el dönemini başlatıyor! Bu yenilikçi proje sayesinde, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurulacak olan yenileme merkeziyle araçlar adeta sıfır özelliklere kavuşturulacak ve herkes bu kaliteli araçlara sahip olabilecek.

GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ SUNULACAK

renault

Proje kapsamında, 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenecek ve daha sonrasında bu süreç 10 yaşa kadar olan araçları da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Yenileme süreci, aracın motoru dahil olmak üzere her yönüyle titizlikle tamamlanarak, araçlar adeta yeniden doğacak. Bu sayede, tüketicilere garantili ve sıfıra yakın bir araç deneyimi sunulacak.

Yenilenen araçlar, sıfır özelliklere sahip olarak üretilse de, genel özellikleri itibariyle ikinci el olarak da satışa sunulacak. Bu durum, hem sahibine ekonomik avantajlar sağlayacak, hem de ikinci el araç arayan tüketicilere kaliteli ve çeşitli seçenekler sunacaktır. Yenileme merkezinde yapılan titiz çalışmalar, araçların sorunlu kısımlarının sıfırdan yenilenmesini sağlayacak ve böylece tüketicilere adeta yeni bir araç sunulacak.

Ekonomi
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