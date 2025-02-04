Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocakta %13,9 Daraldı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarında Ocak Ayı Verileri

Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak 2025 itibarıyla %13,9 oranında bir daralma ile sonuçlandı. Ocak ayındaki toplam satış adedi 68 bin 654 olarak kaydedildi.

Otomobil Satışları Düşüşte

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, otomobil satışları yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944'e düştü. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalışla 12 bin 710 adete geriledi.

Uzun Vadeli Büyüme Hedefleri

Ocak ayı satışları, 10 yıllık ortalama satışlarla karşılaştırıldığında %75,2 oranında büyüme gösterirken, otomobil pazarı %87,2 ve hafif ticari araç pazarı %36,7 oranında artış kaydetti.

Segment Analizleri ve Tercihler

Pazarın %82,3'ünü düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentleri oluşturmakta olup, C segmenti otomobiller 31 bin 455 ile %56,2 pazar payına sahip. B segmenti otomobiller ise 14 bin 419 satış ile %25,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen otomobil tipi %57,4 pay ile SUV otomobiller oldu. SUV araçları, %25,6 pay ile sedan ve %16,2 pay ile H/B otomobiller takip etti.

Yakıt Türleri ve Elektrikli Araçlar

Benzinli otomobiller %48,5 pay ile 27 bin 130 adet satışla başı çekerken, hibrit satışları %29,7 pay, elektrikli araç satışları %11,1 pay ve dizel otomobiller %10,3 pay aldı.

Özellikle elektrikli otomobil satışları, 160 kW altındaki araçlarda %63,8 artarak %9,8 paya ulaşırken, 160 kW üstü modellerde %18,5 artışla %1,3 pay elde edildi.

Otomatik ve Manuel Şanzıman Tercihleri

Otomatik şanzımanlı otomobiller, toplam satışların %94,6'sını (52 bin 908 adet) oluştururken, manuel şanzımanlı araçlar sadece %5,4 payla 3 bin 36 adetle sınırlı kaldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif ticari araç pazarında en popüler gövde tipi van oldu; bu araçlar %76,1 pay ile 9 bin 671 adet satıldı. Kamyonetler ise %13 pay ve 1657 adetle ikinci sırada yer aldı.