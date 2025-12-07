Otomotiv İhracatı Kasımda %16 Artışla 3 milyar 752 milyon dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi, kasım ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 3 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleştirdi. Yılsonuna bir ay kala endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artışla 37 milyar 765 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aylık Performans ve Sektörün Payı

Türkiye ihracatında lider konumunu sürdüren otomotiv endüstrisi, toplam ihracattan aldığı yüzde 16,5 pay ile kasım ayında da birinci sırada yer aldı.

Ürün Gruplarındaki Öne Çıkan Değişimler

Kasım ayında ürün gruplarındaki performans şöyle gerçekleşti: Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar, Çekiciler ise yüzde 101 artışla 182 milyon dolar oldu.

Ülke Bazlı Değişimler

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 7 arttı. Romanya’ya yüzde 10, İtalya’ya yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 17 artış görülürken; ABD, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Fas’a yönelik bazı düşüşler de kaydedildi: ABD’ye yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya Federasyonu’na yüzde 35, Fas’a yüzde 17 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde Fransa’ya ihracat yüzde 12 artarken, İspanya yüzde 25, Birleşik Krallık yüzde 92, Almanya yüzde 40, Romanya yüzde 287 artış gösterdi. Öte yandan İtalya yüzde 17, Polonya yüzde 20, Belçika yüzde 19, İrlanda yüzde 40, Hollanda yüzde 34 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 37, Almanya’ya yüzde 352, İtalya yüzde 51, Fransa yüzde 91, İspanya yüzde 52 artış kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs segmentinde Fransa yüzde 35, Almanya yüzde 257, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 100, Romanya yüzde 368 artış gösterdi. Çekicilerde Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’ya üç haneli artışlar görüldü.

Pazarlar ve Bölgesel Dağılım

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 45 artışla 571 milyon dolar olurken; Fransa 512 milyon dolar ile yüzde 30 artış427 milyon dolar ile yüzde 45 artış kaydetti. Önemli pazarlardan İspanya yüzde 19, Romanya yüzde 40, Hollanda yüzde 30, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 327 artış yaşanırken; ABD’ye yüzde 17, Rusya’ya yüzde 38 ihracat düşüşü görüldü.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği ülkelere yapılan ihracat, kasımda yüzde 18 artışla 2 milyar 744 milyon dolaryüzde 73 pay ile lider konumda yer aldı. Diğer Avrupa Ülkeleri %13,4 payla ikinci sırada bulunurken bu gruba yönelik ihracat yüzde 40 arttı. Orta Doğu Ülkelerine yüzde 22, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 23 artış gerçekleşti; Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 15 düşüş yaşandı.

Kasım verileri, Türkiye otomotiv endüstrisinin hem ürün grubu hem de bölgesel bazda çeşitlenen bir toparlanma sergilediğini ortaya koyuyor.

