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Otomotiv İhracatı Temmuz'da 3,1 Milyar Doları Aştı

Temmuz ayında Türkiye otomotiv ihracatı 3,1 milyar dolara çıkarak yüzde 15 artış gösterdi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:09
Otomotiv İhracatı Temmuz'da 3,1 Milyar Doları Aştı

3,1 Milyar Dolar İhracat

Otomotiv sektörü, Temmuz ayında 3,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış göstermektedir.

Sektör Payı ve Ürün Grupları

Otomotiv endüstrisi, ülke ihracatında yüzde 13,9 pay alarak yine birinciliğini sürdürdü. Alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 233 milyon dolar, binek otomobiller dış satımı 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 497 milyon dolar, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 141 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 61 milyon dolar olarak kaydedildi.

En Büyük Pazarlar

Temmuz ayında en fazla dış satım yapılan ülke Birleşik Krallık oldu ve buraya 457 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Almanya 377 milyon dolar ile ikinci, Fransa ise 288 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği’nin Önemi

Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 65 pay ile en büyük pazar konumunu koruyarak, dış satımda 2 milyar 34 milyon dolar ile geçen yıla göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 16 pay ile ikinci sırada yer aldı, ihracatları ise %69 oranında artış kaydetti.

OİB Başkanı Baran Çelik’in Değerlendirmesi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Temmuzda tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık’a yüzde 78,6 ve İtalya’ya yüzde 23 oranında önemli artışlar yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

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