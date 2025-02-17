Otomotiv Sanayii Derneği'nden Ocak Ayı Üretim ve İhracat Raporu

Ocak ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi %3 düşerken, ihracat %5 artarak 2,95 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:04
Otomotiv Sanayii Derneği'nden Ocak Ayı Üretim ve İhracat Raporu

Türkiye'nin Otomotiv Üretimi Düşüşte

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak ayı üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin otomotiv üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yıl bazında %3 düşüşle 105 bin 397 adede geriledi.

Otomobil Üretimi Artış Gösterdi

Ocak ayında toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre %3 gerileyerek 105 bin 397 adet olarak kaydedildi. Ancak bu dönemde otomobil üretimi %1 artış göstererek 67 bin 795 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 108 bin 21 adede ulaştı.

Ticari Araç Üretiminde Düşüş

Yılın ilk ayında ticari araç üretiminde %9'luk bir gerileme gözlemlendi. Ağır ticari araç grubunda üretim %51, hafif ticari araç grubunda ise %3 oranında düştü. Bu süre zarfında otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %58 olarak belirlendi.

İhracatta Artış Devam Ediyor

Ocak ayında otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %4 artışla 78 bin 191 olarak gerçekleşti. İhracat, %16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korurken, toplam otomotiv ihracatı %5 artarak 2,95 milyar dolar oldu. Euro cinsinden ise ihracat %5 artışla 2,7 milyar Euro olarak belirtildi.

Otomobil ve Ticari Araç Satışları Geriledi

Ocak ayında toplam pazar %15'lik bir azalma ile 70 bin 412 adet seviyesine düştü. Otomobil pazarı ise %13 gerileyerek 55 bin 944 adede ulaştı. Pazar ile birlikte ticari araçların toplamında %22, ağır ticari araçlarda %38 ve hafif ticari araçlarda %19 daralma gözlemlendi.

Yerli Araç Payı

Ocak ayı itibarıyla otomobil satışlarında yerli araç payı %33, hafif ticari araç pazarında ise %25 olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
2
Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'nin Enerji Dengesi
3
Brent Petrol Fiyatları Güncel: Varil 74,72 Dolar
4
Asya Borsalarında Yatay Seyir: Piyasalardaki Belirsizlikler Devam Ediyor
5
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram 3.368 Lira, Çeyrek 5.640 Lira
6
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı
7
Dolar/TL 36,23 Seviyesinden İşlem Görüyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor