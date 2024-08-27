Otomotiv Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geldi

Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, motorlu kara taşıtı ticaretinde güvenliği artırmayı ve dolandırıcılığı önlemeyi hedefliyor.

Yönetmelikteki Değişiklikler

Bakanlık tarafından yürürlüğe giren "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklamada, bu düzenlemenin kamuoyunun beklentilerini karşılamak amacıyla hazırlandığı vurgulandı.

Güvenli Ödeme Sistemi, sahte parayla yapılan ödemeler, nakit zorlukları ve satış bedelinin ödenmemesi risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Alıcılar, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde, herhangi bir cezai şart olmadan siparişlerini iptal edebilecekler.

Distribütör ve Satıcılara Yeni Kurallar

Yeni düzenlemeyle birlikte distribütör ve yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler belirlendi. Distribütörler, fatura tarihinden sonra fiyat artışı yapamayacak, yetkili satıcılar ise satış fiyatını artırmakla yükümlü olmayacak.

Yetki Belgesi Şartlarında Kolaylık

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi için iş yeri açma ruhsatı şartı kaldırıldı. Ancak, ilgili işletmelerin diğer tüm şartları taşımaya devam etmesi gerekiyor. Yönetmelik, sektörün önemli taleplerinden birini de çözümlemiş oldu.

E-İhaleler ve Ön Değerlendirme Kuralları

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yapılması için yeni kurallar belirlendi. Öte yandan, internet üzerinden yapılan taşıt ön değerlendirmelerinde de fiyat teklifleri arasındaki farkların belirli bir oranda kalması gerektiği duyuruldu.

Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Ödeme sistemine ilişkin değişiklikler, diğer kişilerin kullanımı için bir ay sonra uygulamaya girecek.