DOLAR
35,26 -0,34%
EURO
36,81 -0,33%
ALTIN
2.978,32 -0,74%
BITCOIN
3.304.417,96 0,1%

Otomotiv Sektörü 2024 İçin Zorluklarla Yüzleşiyor: Cengiz Eroldu'dan Önemli Değerlendirmeler

Otomotiv sektörü temsilcileri 2024 yılı için zorlukların ve belirsizliklerin artacağını belirtti. OSD Başkanı Cengiz Eroldu önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:01
Otomotiv Sektörü 2024 İçin Zorluklarla Yüzleşiyor: Cengiz Eroldu'dan Önemli Değerlendirmeler

Otomotiv sektörü temsilcileri, 2024 yılı için öngörülerini paylaştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'ün küresel otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti. Eroldu, Avrupa pazarındaki enflasyon etkisi, Çin’in yanısıra artan rekabet güçleri, elektrikli araçlara yönelik düşük talep ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların tüm Avrupalı üreticileri zorladığını ifade etti.

2024 yılı için yılın 11 aylık sonuçlarına dikkat çeken Eroldu, otomotiv üretiminde yüzde 8 ve ihracatta yüzde 1 daralma yaşandığını, buna karşın değer bazında ihracatın 33 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Eroldu, "İç pazar, kasım sonu itibarıyla 1,1 milyonun üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Eroldu, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak için ciddi bir çaba sarf edildiğini, OSD’nin Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda farkındalık artırıcı projelerde hibe desteği aldığını açıkladı. İleriye dönük olarak, Avrupa pazarlarındaki potansiyel daralmaların Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

2025'e yaklaşırken, global otomotiv sektörünün belirsizliklerle dolu bir dönem geçireceğini vurgulayan Eroldu, proaktif önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yerli araçların pazar payını artırmanın önemine dikkat çekti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete ise, 2024'te otomotiv satış sonrası sektöründe hafif durağan bir yıl beklendiğini ifade etti. Özçete, krediye erişimdeki zorlukların, enerji maliyetlerinin artmasının sektöre olan etkilerini aktardı. Özçete, 2025 yılı satış rakamlarını etkileyen en önemli faktörün faiz indirimleri olacağını belirtti.

Özçete, Türkiye'nin küresel otomotiv pazarındaki yerinin ve paydaşların işbirliğinin önemini vurguladı. İstihdamın artacağı öngörüsünde bulunarak, işletmelerin sürdürülebilir stratejiler benimsemesinin önemini yineledi. Aksi halde, Avrupa’daki daralmaların Türkiye’ye yansımasının kaçınılmaz olabileceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otomotiv Sektörü 2024 İçin Zorluklarla Yüzleşiyor: Cengiz Eroldu'dan Önemli Değerlendirmeler
2
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Değerlendirmesi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı ve Suriye'ye İlişkin Açıklamalar
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan GAP Eylem Planı Açıklaması: 1 Trilyon Lira Yatırım!
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GAP Eylem Planı ile 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
6
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
7
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın Üç Bin Lira!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak