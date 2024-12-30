Otomotiv Sektörü 2024 İçin Zorluklarla Yüzleşiyor: Cengiz Eroldu'dan Önemli Değerlendirmeler

Otomotiv sektörü temsilcileri, 2024 yılı için öngörülerini paylaştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'ün küresel otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti. Eroldu, Avrupa pazarındaki enflasyon etkisi, Çin’in yanısıra artan rekabet güçleri, elektrikli araçlara yönelik düşük talep ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların tüm Avrupalı üreticileri zorladığını ifade etti.

2024 yılı için yılın 11 aylık sonuçlarına dikkat çeken Eroldu, otomotiv üretiminde yüzde 8 ve ihracatta yüzde 1 daralma yaşandığını, buna karşın değer bazında ihracatın 33 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Eroldu, "İç pazar, kasım sonu itibarıyla 1,1 milyonun üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Eroldu, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak için ciddi bir çaba sarf edildiğini, OSD’nin Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda farkındalık artırıcı projelerde hibe desteği aldığını açıkladı. İleriye dönük olarak, Avrupa pazarlarındaki potansiyel daralmaların Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

2025'e yaklaşırken, global otomotiv sektörünün belirsizliklerle dolu bir dönem geçireceğini vurgulayan Eroldu, proaktif önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yerli araçların pazar payını artırmanın önemine dikkat çekti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete ise, 2024'te otomotiv satış sonrası sektöründe hafif durağan bir yıl beklendiğini ifade etti. Özçete, krediye erişimdeki zorlukların, enerji maliyetlerinin artmasının sektöre olan etkilerini aktardı. Özçete, 2025 yılı satış rakamlarını etkileyen en önemli faktörün faiz indirimleri olacağını belirtti.

Özçete, Türkiye'nin küresel otomotiv pazarındaki yerinin ve paydaşların işbirliğinin önemini vurguladı. İstihdamın artacağı öngörüsünde bulunarak, işletmelerin sürdürülebilir stratejiler benimsemesinin önemini yineledi. Aksi halde, Avrupa’daki daralmaların Türkiye’ye yansımasının kaçınılmaz olabileceğini kaydetti.