Otomotiv Sektörü Ekim'de İhracatta Zirveyi Gördü

Otomotiv Endüstrisi 2023'te Öne Çıktı
Ekim 2023'te Türkiye, otomotiv endüstrisi ile yaklaşık 3,6 milyar dolar ihracat yaparak en fazla dış satış gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu sektörü 2,5 milyar dolar ile kimyevi maddeler ve 1,6 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Gemi ve Yat Sektöründe Büyük Artış
Geçen ay ihracatını en fazla artıran sektör, %78 ile gemi ve yat sektörü oldu. Türkiye’nin toplam sanayi grubu ihracatı, %4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak belirlendi.
Tarım ve Madencilik Sektörlerinde de Artış Görüldü
Ekim ayında tarım grubunda %5,5 artışla 3,4 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken, madencilik grubunda %13,8 artışla 567,4 milyon dolar Ekim ayında toplam 122 ülkeye ihracat artışı yaşandı ve en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1,6 milyar dolar), ABD (1,3 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (1,2 milyar dolar) oldu. Ayrıca, en çok ihracat yapan şehirler arasında İstanbul, Kocaeli ve Bursa yer aldı. Bu dönemde, 1374 firma ilk defa ihracat yaparak önemli bir başarıya imza attı.
İhracatın Yönü
Ekim ayında toplam 122 ülkeye ihracat artışı yaşandı ve en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1,6 milyar dolar), ABD (1,3 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (1,2 milyar dolar) oldu. Ayrıca, en çok ihracat yapan şehirler arasında İstanbul, Kocaeli ve Bursa yer aldı.
Bu dönemde, 1374 firma ilk defa ihracat yaparak önemli bir başarıya imza attı.