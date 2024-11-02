Otomotiv Sektörü Ekim'de İhracatta Zirveyi Gördü

Otomotiv Endüstrisi 2023'te Öne Çıktı

Ekim 2023'te Türkiye, otomotiv endüstrisi ile yaklaşık 3,6 milyar dolar ihracat yaparak en fazla dış satış gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu sektörü 2,5 milyar dolar ile kimyevi maddeler ve 1,6 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Gemi ve Yat Sektöründe Büyük Artış

Geçen ay ihracatını en fazla artıran sektör, %78 ile gemi ve yat sektörü oldu. Türkiye’nin toplam sanayi grubu ihracatı, %4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak belirlendi.

Tarım ve Madencilik Sektörlerinde de Artış Görüldü