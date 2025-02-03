Otomotiv Sektörü Ocak Ayında 3 Milyar Dolarla İhracatta Zirvede

Mücevher Sektöründe Yüzde 148,5 Artış

Geçen ay %148,5’lik artışla en fazla ihracatını artıran sektör, mücevher oldu. Türkiye'nin toplam ihracatının %70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubu, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 artışla 15 milyar dolara ulaştı. Tarım grubundaki ihracatta ise %2,4'lük bir azalma yaşanarak yaklaşık 3 milyar dolara geriledi.

En Fazla İhracat Almanya'ya

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 1,6 milyar dolarlık değeriyle ilk sırada yer aldı. Bunu 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 80 milyon dolarla ABD takip etti. İhracat yapan şehirler arasında ise İstanbul 7,8 milyar dolarla lider olurken, Kocaeli ve Bursa sırasıyla 1,8 ve 1,3 milyar dolarla takip etti.

2024 ve 2025 Yıllarına Dair Sektörel Veriler

TİM verileri, 2024 ve 2025 yıllarının ocak ayları ve son 12 aylık ihracat verileri ile değişim oranlarını da gösteriyor. Bu süreçte tarım, sanayi ve madencilik gibi sektörlerde gerçekleşen ihracatlar detaylandırılmıştır.

Otomotiv sektörünün devam eden başarısı, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. İhracat rakamlarındaki bu artış, Türk otomotiv endüstrisinin küresel pazardaki gücünü de gözler önüne seriyor.