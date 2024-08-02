Otomotiv Sektörü Temmuzda 3.1 Milyar Dolar İhracatla Öne Çıktı

Otomotiv Endüstrisi İhracatta Zirveye Yerleşti

Otomotiv endüstrisi, Temmuz ayında 3.1 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'deki en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak öne çıktı. Bu sonuç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanmaktadır.

En Yakın Rakipler

Otomotiv sektörünü; kimya alanında 2.6 milyar dolar ve hazır giyim alanında 1.7 milyar dolarlık ihracat takip etti. İlginç bir şekilde, Temmuz ayında ihracatını en çok artıran sektör ise %91 ile mücevher oldu.

Sanayi Grubunun Genel Durumu

Sanayi grubunun dış satımı, Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 artışla toplam 15.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tarım grubunda ise dış satım %3.1'lik bir artış göstermiştir.

Öne Çıkan Ülkeler ve İller

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 1.6 milyar dolarla Almanya alırken, onu 1.3 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1.2 milyar dolarla ABD izledi. İlgili dönemde en çok ihracat yapan şehirler ise; İstanbul (7.9 milyar dolar), Kocaeli (1.7 milyar dolar) ve Bursa (1.3 milyar dolar) olarak belirlendi.

Yeni İhracatçı Firmalar

Geçtiğimiz ay 1173 yeni firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, bu firmaların toplam katkısı 98.3 milyon dolar olarak kaydedildi. Kilogram başına birim ihracat değeri 1.49 dolar seviyelerinde belirlendi.