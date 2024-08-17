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Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2023 yılının ilk 7 ayında üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Üretim %5 düştü.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:23
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı

Otomotiv Sektöründe Yılın İlk Yedi Ayı Verileri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-temmuz dönemine ilişkin otomotiv üretimi ve ihracat verilerini açıkladı. Toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %5 azalış göstererek 823,636 adet olarak gerçekleşti.

Üretim ve İhracat Rakamları

Rapora göre, otomobil üretimi %2 düşüşle 542,177 adede gerilerken, traktör imalatıyla birlikte toplam üretim 853,704 adet oldu. Ticari araçlar özelinde, üretim rakamları geçen yılın aynı dönemine göre %12 azaldı. Bu dönemde otomotiv sanayi kapasite kullanım oranı %73 olarak belirlendi.

İhracat Durumu

Otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 581,865 adet olarak belirlendi. Ancak otomobil ihracatı %1 artış kaydederken, ticari araç ihracatı ise %5 azalması dikkat çekti. Traktör ihracatında %20’lik bir düşüşle 9,532 adede gerilme yaşandı.

Sektörel İhracat Şampiyonu

Hükümetin teşvikleriyle otomotiv sanayi ihracatı, 2024 yılının ilk 7 aylık döneminde sektörel ihracatta %16'lık payla en üst sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2023 yılının aynı dönemiyle kıyasla %1 artarak 20.7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Pazar Eğilimleri

Ocak-temmuz döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde kalırken, otomobil pazarı %3 büyüyerek 536,351 adet satış gerçekleştirdi. Ancak, ticari araç pazarında bir daralma gözlemlendi; hafif ticari araç pazarı %11, ağır ticari araç pazarı ise %9 oranında azaldı.

2024 yılının ilk 7 ayında otomobil satışlarındaki yerli araç payı %30, hafif ticari araçlarda ise %31 düzeyine ulaştı.

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