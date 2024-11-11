Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024'ün ocak-ekim dönemine ait otomotiv üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Bu yılın 10 aylık döneminde otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 122 bin 567 adede düştü.

Otomobil ve Traktör Üretimindeki Düşüş

Otomobil üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 742 bin 303 adet oldu. Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 162 bin 178 adede ulaştı.

Ticari araç grubundaki üretim ise yüzde 12 düşüş gösterirken, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 gerileme kaydedildi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

İhracat Verileri 30 Milyar Dolları Geçti

Otomotiv ihracatı, yılın 10 aylık döneminde 826 bin 259 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise yüzde 24 azalarak 11 bin 860 adede düştü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sanayi yılın 10 aylık döneminde 30,2 milyar dolar olarak ihracat gerçekleştirdi. Ekim ayında yapılan 3,6 milyar dolar ihracatla, ay bazında en yüksek ihracat değeri elde edildi.

Toplam Pazar Durumu

Bu yılın 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 983 bin 968 adede ulaştı. Otomobil pazarı ise 750 bin 935 adedini yakalayarak geçen yıl ile paralel seyretti. Ticari araç pazarında ise geçen yıla kıyasla yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

Yılın 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29 olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.