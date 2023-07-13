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Otomotiv Yan Sanayi Ürünlerinin İhracatı Artıyor

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Otomotiv Yan Sanayi Ürünlerinin İhracatı Artıyor
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatında artış yaşandı. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, İtalya ve Rusya da önemli alıcılar arasında yer aldı. Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a yapılan ihracat ise yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Otomotiv Yan Sanayi Ürünleri İhracatında Artış

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatının yüzde 41,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

En Fazla İhracat Almanya'ya

Yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyar 691 milyon 823 bin dolara yükseldi.

İtalya ve Rusya da İhracatın Önemli Alıcıları

İkinci sırada İtalya yer alırken, Rusya'ya yapılan yan sanayi ihracatı yüzde 93 artış gösterdi. Fransa, ABD, Birleşik Krallık ve İspanya da önemli alıcılar arasında yer aldı.

Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a Artış

Ocak-haziran döneminde Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a yapılan ihracat yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Ekonomi
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