Otoyol İşletme ve ZES Dijital Ticaret'e Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu'ndan Soruşturma Kararı

Rekabet Kurulu, Otoyol İşletme ve Bakım AŞ ve ZES Dijital Ticaret AŞ hakkında rekabet ihlali iddialarıyla bir soruşturma başlatma kararı aldı.

Otoyolda Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri

Kurulun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu'nda elektrikli araçlara yönelik şarj hizmeti sunma faaliyetleri çerçevesinde münhasırlık yaratan uygulamalara dair, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiaları incelendi.

Ön Araştırma Sonuçları

Yürütülen ön araştırma neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddiyetle ele alarak, O-5 Otoyolu üzerindeki şarj ağı işletmeciliği pazarındaki münhasırlık uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına hükmetti.

Şirketlere Yönelik Ayrımcılık İncelemesi

Ayrıca, Otoyol İşletme ve Bakım AŞ hakkında, şarj ağı işletmeciliği pazarında diğer teşebbüslere karşı ayrımcılık yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruşturma da başlatıldı. Otoyol İşletme, Osmangazi Köprüsü üzerinden Kocaeli ve İzmir'i bağlayan İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu'ndaki "Oksijen" isimli hizmet tesisinin tek işletmecisi konumundadır. ZES Dijital Ticaret AŞ ise Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonları kurmaktadır.

Soruşturmanın Anlamı

Rekabet Kurulu tarafından alınan bu karar, soruşturma açılan şirketlerin veya teşebbüs birliklerinin mutlaka kanunu ihlal ettikleri anlamına gelmiyor. Kurul, sürecin sonunda alınacak kararlan ihlal mevcutsa yaptırımlar uygulanacaktır.