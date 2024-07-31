Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Otoyol Ücretini Ödemeden Geçişlerle İlgili Yeni Düzenleme

Otoyollarda ücret ödemeden geçiş yapanlara yönelik yönetmelik değişti, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:26
Otoyol Ücretini Ödemeden Geçişlerle İlgili Yeni Düzenleme

Otoyol Geçiş Ücretlerine Yeni Düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollarda ücretini ödemeden geçen araçlarla ilgili yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı.

Yönetmelik Hükmü Güncellendi

Yapılan değişiklik, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, ücreti ödenmeden geçiş yapanlara yönelik işlemler düzenlendi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Değişiklikle ilgili yönetmelik hükmü, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenlemenin, otoyol geçişlerinde daha etkili bir denetim ve takip sağlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...

Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu