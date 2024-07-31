Otoyol Ücretini Ödemeden Geçişlerle İlgili Yeni Düzenleme

Otoyol Geçiş Ücretlerine Yeni Düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollarda ücretini ödemeden geçen araçlarla ilgili yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı.

Yönetmelik Hükmü Güncellendi

Yapılan değişiklik, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, ücreti ödenmeden geçiş yapanlara yönelik işlemler düzenlendi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Değişiklikle ilgili yönetmelik hükmü, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenlemenin, otoyol geçişlerinde daha etkili bir denetim ve takip sağlaması bekleniyor.