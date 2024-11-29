OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi 500 Milyon Dolarlık Ortak Fon Kurdu

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurulan 500 milyon dolarlık yatırım fonunun, ülkemize ve kurumlarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

OYAK, Umman Sultanlığı'nın yatırım kolu olan Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile ortak olarak 500 milyon dolarlık bir fon kurmayı başardı. Her iki kurum da bu fona 250 milyon dolar katkı sağlayacak.

Umman Yatırım Otoritesi'nin Küresel Vizyonu

Umman Yatırım Otoritesi, ulusal varlık fonlarıyla işbirliği yaparak daha önce İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle ortak girişim fonları oluşturmuştu. Türkiye'deki iş ortağı olarak OYAK ile yeni bir ortaklık kuruyor.

Erdem, OYAK’ın, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde ve altı kıtada 25 ülkede kesintisiz faaliyet gösterdiğini belirterek, bu ortaklığın, sadece Türkiye'de değil, global ölçekte stratejik yatırımlar yapmak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

OYAK'ın Temel Vizyonu

Erdem, OYAK'ın büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurt dışı gelirlerini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, bu fonun, Türkiye ekonomisine olan inançlarının bir yansıması olduğuna da dikkat çekti.

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi, bu yeni stratejik ortaklığın, uluslararası yatırım ağındaki büyüme ve genişleme planlarıyla paralel olduğunu vurguladı. Al-Murshidi, anlaşmanın, yüksek getirili ve köklü yatırım ortaklıkları oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

İlk Yatırım İskenderun'da

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan fonun ilk yatırımını Güney Konteyner Port olarak belirlediği öğrenildi. Bu limanın, İskenderun'da yapılması planlanıyor ve tüm bölgenin ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Umman Yatırım Otoritesi Hakkında

2020'de Devlet Genel Rezerv Fonu ile Umman Yatırım Fonu'nun birleşmesiyle kurulan Umman Yatırım Otoritesi, şu an 51 milyar dolarlık bir portföye sahip. Umman Yatırım Otoritesi, sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finans, bilgi ve teknoloji gibi birçok alanda yatırımlarını sürdürmekte ve dünya genelinde 50'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.