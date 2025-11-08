Öz İplik-İş’e Karesi Tekstil Engeli: Sendikal Örgütlenmeye Baskı İddiası

Öz İplik-İş üyeliğine başlayan Karesi Tekstil işçileri, işverenin baskı ve engelleme politikalarıyla karşılaştıklarını, direnişe devam edeceklerini açıkladı.

İşçiler örgütlenme haklarını kullandı, işveren baskı uygulamakla suçlanıyor

Öz İplik-İş Sendikası üyeliğine başlayan çalışanların eylemine, Karesi Tekstil tarafından engelleme politikaları uygulandığı iddia edildi. Bursa’da 5 bin 400 işçinin çalıştığı fabrikada süren örgütlenme süreci, işveren ve vekillerinin baskı girişimleriyle karşılaştı.

İşçiler, anayasal haklarını kullandıklarını belirterek Anayasa’nın 51. maddesini uyguladıklarını ifade etti. Buna göre çalışanlar sendikaya üye olma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanmak istediklerini açıkladı.

Çalışanlar, üyeliklerin artmasıyla birlikte karşılaştıkları baskının sistematik hale geldiğini söyledi. İddialara göre, işçilerin telefonları ve e-devlet şifreleri zorla alındı, baskı yoluyla üyelikleri iptal ettirildi. Ayrıca işçilerin arabulucuya götürülerek işten ayrılmaya zorlandığı öne sürüldü.

Maddi durumu zor olan işçilere, "Tazminat verelim ama sendikadan vazgeç" denilerek başka bir şirket üzerinden aynı yerde çalıştırılma dayatması yapıldığı belirtildi. Bu tür uygulamaların sendikal özgürlüklere müdahale niteliği taşıdığı iddia ediliyor.

Baskılara rağmen sendika temsilcileri ve işçiler mücadeleden vazgeçmedi. İşçiler, seslerini duyurmak için çitlerin üzerinden konuşma yapmak üzere vinç kullanarak eylem gerçekleştirdi.

Öz İplik-İş Sendikası üyeleri, karşılaştıkları tüm engellemelere rağmen geri adım atmayacaklarını ve direnişi sürdüreceklerini vurguladı. İşçiler, bu mücadelenin yalnızca Karesi Tekstil işçilerinin değil, tüm emekçilerin ortak davası olduğunu belirterek fabrikada sendikal direnişe devam edeceklerini açıkladı.

