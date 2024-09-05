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Özata Denizcilik Borsa İstanbul'da Yıldız Pazara Girdi

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle halka arzını başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:19
Özata Denizcilik Borsa İstanbul'da Yıldız Pazara Girdi

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'da Gong Töreniyle Yıldız Pazara Girdi

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'daki gong töreni ile yıldız pazarında işlem görmeye başladı. Törende, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve birçok davetli yer aldı.

Borsa İstanbul'daki Törende Öne Çıkanlar

Denizcilik sektöründe teknik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunan Özata Denizcilik, halihazırda birçok alanda faaliyet göstermektedir. Törende konuşan Korkmaz Ergun, şirketin gemi inşa sektöründe önemli projeler gerçekleştirdiğini ve uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edindiğini vurguladı. Ergun, "Bu halka arz, Özata Denizcilik'in güçlenmesini sağlayacak ve sektörde daha birçok değerli projeye imza atmasını mümkün kılacaktır" dedi. Talepler Yüksek Oldu

Özata Denizcilik'in halka arzına yönelik talep toplama süreci 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu halka arz için 630 bin 376 yatırımcıdan 5,4 milyar lira talep geldi. Bu sayede şirket, 1,4 milyar liralık bir halka arz gerçekleştirmiş oldu.

Geçmişten Geleceğe Bir Başlangıç

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, gong töreniyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını ifade etti. Ataseven, "Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye'nin önde gelen denizcilik şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz" diyerek şirketin gelecekteki büyüme planlarına dair umut verici açıklamalar yaptı. Şeffaf ve Kurumsal Bir Yaklaşım

Özata Denizcilik, kurumsal ve halka açık bir marka olarak büyüme hedeflerine dikkat çekti. Şirketin şeffaflık ilkesine bağlı kalarak, yatırımcılara güven vermeye devam edeceği vurgulandı.

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yıldız pazarda işlem görmeye...

Özata Denizcilik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da yapılan Özata Denizcilik'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun (ortada), Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven (solda), Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Ataseven, Gökhan Ataseven, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Barış İnal ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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