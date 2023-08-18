Özel okulların kitap masrafı 3 kat arttı

Okulların yaklaşan açılışı öğrenciler arasında heyecan, veliler arasında ise stres yarattı. Ancak bu yıl geri sayımın ardından okul alışverişinin maliyeti ön plana çıktı. Özellikle özel okullara giden aileler, yemek ve servis ücretleri ile başa çıkmaya çalışırken, kitap fiyatlarındaki artışla şaşkınlık yaşadı. Fiyatlar geçen yıla göre en az 3 kat artmış durumda ve bazı okullarda kitaplar için 30-40 bin TL gibi yüksek miktarlar talep ediliyor. Öğrenci velileri, bu yükselen maliyetlerle mücadele etmek zorunda kalırken, okul masraflarının artması konusunda endişeli. Bu durum, özellikle özel okullarda eğitim alan ailelerin bütçelerini etkileyerek, yaz tatilinin sonuna yaklaşırken çoğu aileyi düşündürüyor. İşte detaylar...





EĞİTİM MASRAFLARI AİLELERİN BÜTÇELERİNİ ZORLUYOR

Okulların yaklaşan açılışı, öğrenciler arasında bir heyecan dalgası yaratırken, velilerde ise gerilim ve stres artıyor. Özellikle okul malzemeleri alışverişi yapmaya başlayan aileler, bu seneki ders kitap fiyatlarını gördüklerinde adeta şaşkına dönüyorlar.

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarını ücretsiz sağlasa da, özel okullar çoğu zaman kaynak kitaplar ve ek ders malzemeleri için ek ücret talep ediyorlar. Bu durum, özel okul ebeveynlerini her yıl zorlu bir mali sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Özellikle ders kitaplarındaki fiyat artışı, her geçen yıl daha da fazla hissediliyor. Önceki yıl ortalama olarak 8 bin TL olan özel okul kitaplarının fiyatları, bu yıl daha da yükseldi. Bu durum, öğrenci velilerini maddi olarak daha fazla zorlayacağı gibi, aynı zamanda eğitim masraflarının ne kadar yükseldiğini de gözler önüne seriyor. İşte diğer ayrıntılar...





Öğrenci velileri için, okul dönemi yaklaştıkça maddi kaygılar artıyor. Özellikle özel okulların ek ücret talepleri, aileleri mali zorluklarla baş başa bırakabiliyor. Bu durum, sadece ders kitaplarıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda okul ücretleri, yemek ve servis ücretleri gibi diğer harcamaları da içeriyor.

Sonuç olarak, okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenci velileri hem çocuklarının heyecanına ortak oluyor hem de maddi endişelerle boğuşuyor. Okul malzemelerinin ve kitap fiyatlarının artması, özellikle özel okul ailelerinin bütçesini sarsıyor ve eğitim masraflarının her geçen yıl daha da arttığını gösteriyor.

Özel okulların ek kaynak kitapları için talep ettiği asgari ücret bu yıl 20 bin TL'ye yükseldi. Bu artış, velileri ciddi bir mali sıkıntıya sürüklemekte. Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, özel okullardaki ders kitaplarının fiyatlarının 30-40 bin TL seviyelerine kadar çıkmasının, hem öğrencileri hem de velileri mağdur ettiğini belirtti.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çözüm talep etti ve gerçek anlamda somut adımların atılması gerektiğini ifade etti. Özellikle ders kitaplarının bu kadar yüksek fiyatlarla sunulmasının, ailelerin maddi yükünü artırdığını ve bu durumun özellikle öğrenci ve velileri zorladığını dile getirdi.



Özel okulların, ek kaynak kitaplarını kendi basmaları ve satmaları nedeniyle ortaya çıkan yüksek fiyatlar, veliler arasında tepkilere yol açıyor. Aileler, bu durumun eğitim masraflarını daha da artırdığını ve her yıl bu ek yükün daha ağır hissedildiğini belirtiyor. Öğrenci velileri, özel okullardaki kitap maliyetlerinin daha makul ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Sonuç olarak, özel okullardaki ek ders kitabı fiyatlarındaki yüksek artış, öğrenci ve velileri zor durumda bırakıyor. Öğrenci Veli Derneği yetkilileri ve aileler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda etkili çözümler üretmesini bekliyor ve mali yükün daha adil bir şekilde paylaşılmasını talep ediyor.