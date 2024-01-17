Özel sektör çalışanlarının beklediği haber! Zam oranı belli oldu: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Milyonlarca asgari ücretli kişi zam belli oldu. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 liradır. Asgari ücrete geçilmesinin ardından asgari ücretin üzerinde ücret alan özel sektör çalışanları zammı sorgulamaya başladı.





Memur, emekli ve çok sayıda asgari ücretlinin yeni dönem maaşlarına zamları belli oldu. Enflasyonun üzerindeki artış özellikle memurlar ve asgari ücretlilerde dikkat çekti. Artık gözler özel sektörde.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konunun tüm ayrıntılarını Milliyet'e anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada enflasyon verilerinin şu anda iyi olduğunu ancak ihtiyaç duyulması halinde yeniden belirlenebileceği fikrine açık olduğunu ifade etti. 2024 yılının ikinci döneminde işçi ve işveren sendikalarını acilen bir araya getiren bir acil durum olarak bunu bıraktığınızı unutmamak gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Kanuna göre asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapıldı. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için kanunen herhangi bir sınırlama veya zorunluluk getirilmemiştir. Dolayısıyla işverenlerimizin eşitlik açısından yüzde 49,11 oranında zam yapması daha doğru olacaktır. Veya beyan edilen orana yakın bir artış verebilir.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 36 olarak belirlendi. Bu yüzde dikkate alındığında, reel enflasyon ve hedef enflasyona uygun olarak, işverenlerin çalışanlarına bizim fiyat artışlarımızı koymayacak şekilde fiyat artışları belirlemeleri daha doğru olacaktır.

'ASGARİ ÜCRET MESLEKLERE GÖRE BELİRLENMELİ'

Asgari ücretin yanı sıra sektör bazında ücret artışlarının da tahmin edilmesi faydalı olacaktır. Bunların hizmet sektörü, imalat sanayi ve arz dediğimiz alım-satım sektörü genelinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Tedarik ve imalat sektörlerindeki işler zaten yıl içinde satılan ürünlerin raf fiyatlarına ücret artış kriterlerini ekleyerek fiyat artışlarına karşı kendilerini koruyor, dolayısıyla enflasyondan pek etkilenmiyorlar.





ÇALIŞMA BARIŞINI KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

2016 yılında 75 TL'den başlayan işverenlere asgari ücret desteği, önceki dönemde yüzde 25 artarak 2024 Ocak ayında 700 TL oldu.

2022 yılı başından itibaren geçim asgari indirimi iptal edilecek olup, sadece asgari ücretten değil 2022 yılı başından itibaren 2550,30 TL + 151,82 = 2702,12 şeklindeki vergi kısmı gelir gibi uygulanan kısım olacaktır.

"Çalışma barışını korumak ve işverenleri desteklemek için başka hangi adımlar atılabilir?" sorusuna gelince, halihazırda 20'den fazla çalışan ve işveren belirli kriterlere göre sigorta yardımlarından yararlanmış olup, bazı yardımların süresi dolmuştur.

Uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde verginin tabana yayılmasının yanı sıra bunları genişletecek, hatta hem finansal hem de sosyal sektördeki süreçleri gözden geçirecek yeni düzenlemelerin geleceğini biliyoruz.

Bu bakımdan kayıt dışı olanların kayıt altına alınması gerekmektedir. "İşverenleri ödemeye zorlamadan, en azından süresi dolan teşviklerin süresini uzatarak işverenleri koruyan sübvansiyonlar önemlidir."