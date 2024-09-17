Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Temmuz'da Artış Gösterdi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcundaki Artış

Temmuz 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2023 yıl sonuna kıyasla 9,5 milyar dolar artarak toplam 173 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu döneme ilişkin detayları yayınladı.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar

Özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 6,4 milyar dolarlık artışla 160,7 milyar dolara çıkarken, kısa vadeli kredi borcu da 3,1 milyar dolar artarak 12,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların Borçlanma Durumu

Bankaların uzun vadeli kredi borcu, temmuzda geçen yılın sonuna göre 1,3 milyar dolarlık artışla 17,8 milyar dolara çıkarken, tahvil ihracı yoluyla 3 milyar dolar daha borçlandı. Buna karşın bankacılık dışı finansal kuruluşlar, kredi biçimindeki borçlanmalarında azalma yaşadı.

Döviz Kompozisyonu ve Geri Ödemeler

Döviz türlerine göre uzun vadeli kredi borcunun %58,2’sinin dolar, %34,5’inin avro, %2,6’sının Türk lirası ve %4,7’sinin diğer dövizlerden oluştuğu belirlendi. Üstelik, gelecek bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gereken anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki özel sektör, yurt dışı kredi borçlarını artırarak mali yükümlülüklerini genişletiyor. Bu durum, hem kısa hem de uzun vadeli borçlanmalardaki artışı gösteriyor ve sektördeki finansal dengelerin izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.