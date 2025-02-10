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Özel Taşınmazların İmar Planı İtirazları Sonuçlandı

Özelleştirme kapsamındaki taşınmazların imar planı değişikliklerine yönelik itirazlar nihayet sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:14
Özel Taşınmazların İmar Planı İtirazları Sonuçlandı

Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazların İmar Planı İtirazları Sonuçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar sonuçlandırıldı. ÖİB'nin konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan, Antalya'nın Kemer ilçesi Kemer Mahallesindeki taşınmaza dair hazırlanan nazım imar ve uygulama imar planları ile mülkiyeti yine Maliye Hazinesi'ne ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesindeki taşınmaza yönelik çevre planı değişikliğine ilişkin itirazlar reddedildi.

Öte yandan, İstanbul'un Şile ilçesi Kabakoz Mahallesindeki taşınmaza yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin yapılan itirazlar sonucunda, gelişme alanına yönelik itirazlar kabul edilirken, diğer itirazlar reddedildi.

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