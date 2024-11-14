DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,34 -0,04%
ALTIN
2.824,59 0,65%
BITCOIN
3.125.061,84 -0,97%

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalarda KDV Oranı Yüzde 10'a Düşürüldü

Özel tıbbi gıdaların KDV oranı yüzde 10'a indirilerek, SGK tarafından ödenen reçeteli ürünlerdeki farklılıklar giderildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:25
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalarda KDV Oranı Yüzde 10'a Düşürüldü

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların KDV Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel tıbbi amaçlı gıdaların KDV oranı, beşeri tıbbi ürünlerde olduğu gibi yüzde 10 olarak belirlendi. Bu değişiklik, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve hekim kontrolünde reçeteyle kullanılan, bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ürünleri kapsıyor.

KDV Uygulamasındaki Farklılıklar Giderildi

Karar, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle, özel tıbbi gıdaların tesliminde yaşanan KDV farklılıklarını ortadan kaldırıyor. Böylece, bu ürünler beşeri tıbbi ürünlerle aynı oranda (yüzde 10) KDV'ye tabi tutulacak, bu durum herhangi bir suistimali önleyecektir.

İlgili Tıbbi Cihazlar İçin KDV Düzenlemesi

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine göre, bu cihazların teslimi ve kiralanması hizmetleri de yüzde 10 KDV'ye tabi tutulacak. Ancak, bazı aygıtların tıbbi cihaz olarak kabul edilmesi durumu, indirimli KDV oranlarından yararlanmasını engellemek amacıyla gözden geçirilmiştir.

Hükümetin bu kararının yürütülmesinden Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu tutulacak olup, düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği
2
ÇAYKUR'da 150 Bin Ton Kuru Çay Üretimi Gerçekleşti
3
Suudi Arabistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler
4
Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor
5
ULAK Haberleşme Genç Mühendislere Kablosuz İletişim Eğitimi Sunuyor
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim
7
Jeffrey Sachs'tan Trump'a Türkiye ile Diplomasi Vurgusu

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak