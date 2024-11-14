Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalarda KDV Oranı Yüzde 10'a Düşürüldü

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların KDV Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel tıbbi amaçlı gıdaların KDV oranı, beşeri tıbbi ürünlerde olduğu gibi yüzde 10 olarak belirlendi. Bu değişiklik, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve hekim kontrolünde reçeteyle kullanılan, bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ürünleri kapsıyor.

KDV Uygulamasındaki Farklılıklar Giderildi

Karar, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle, özel tıbbi gıdaların tesliminde yaşanan KDV farklılıklarını ortadan kaldırıyor. Böylece, bu ürünler beşeri tıbbi ürünlerle aynı oranda (yüzde 10) KDV'ye tabi tutulacak, bu durum herhangi bir suistimali önleyecektir.

İlgili Tıbbi Cihazlar İçin KDV Düzenlemesi

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine göre, bu cihazların teslimi ve kiralanması hizmetleri de yüzde 10 KDV'ye tabi tutulacak. Ancak, bazı aygıtların tıbbi cihaz olarak kabul edilmesi durumu, indirimli KDV oranlarından yararlanmasını engellemek amacıyla gözden geçirilmiştir.

Hükümetin bu kararının yürütülmesinden Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu tutulacak olup, düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.