Özelleştirme İdaresi, 4 İldeki Taşınmazları Satışa Sunuyor

Özelleştirme İdaresi, 4 ildeki taşınmazlar için ihale düzenleyecek. İhaleler Mart ayında yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:16
Özelleştirme İdaresi, 4 İldeki Taşınmazları Satışa Sunuyor

Özelleştirme İdaresi 4 İlde Taşınmaz Satışı İçin İhale Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ildeki 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirmek üzere ihale sürecini başlatıyor.

İlgili ilan, resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlanırken, taşınmazların bulunduğu iller arasında Nevşehir, İzmir, Aydın ve İstanbul yer alıyor.

Şehirler ve taşınmazlar şu şekilde sıralanmıştır:

  • Nevşehir'in Kozaklı ilçesi
  • İzmir'in Güzelbahçe ilçesi
  • Aydın'ın Kuşadası ilçesi
  • İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişiklik göstermektedir.

İhalelerin son teklif verme tarihleri şöyle belirlenmiştir:

  • Nevşehir’deki ihale için 11 Mart
  • İzmir ve Aydın'daki ihaleler için 12 Mart
  • İstanbul’daki ihale için 13 Mart

İhaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle gerçekleştirilecek "pazarlık" usulü ile düzenlenecek ve açık artırma yöntemi ile sonuçlandırılacaktır.

İhalelere katılmak isteyenlerin belgelerini, ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

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