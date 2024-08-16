Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özelleştirme İdaresi 5 İlde Taşınmaz Satışı Gerçekleştirecek

Özelleştirme İdaresi, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Erzurum ve Mersin'de taşınmaz satışına çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:14
Özelleştirme İdaresi 5 İlde Taşınmaz Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Taşınmaz Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), belirlediği 5 ilde bazı taşınmazları satışa sunma kararı aldı. Duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satış Yapılacak İller ve Taşınmazlar

ÖİB, İstanbul'un Şile, Aydın'ın Didim, Erzurum'un Palandöken, Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki toplam 2 taşınmazı satışa çıkaracak.

Teklif Süreleri

İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Erzurum'daki taşınmazlar için teklifler, 4 Eylül tarihine kadar alınacak. Mersin ilindeki taşınmazlar için ise son teklif tarihi 5 Eylül olarak belirlenmiştir.

Şartname ve Teminat Bedelleri

Taşınmaz ihaleleri için belirlenen şartname bedelleri 7 bin 500 lira ile 25 bin lira arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 500 bin lira ila 10 milyon lira arasında olacak.

İhale Süreci ve Pazarlık Usulü

İhaleler, çok sayıda teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak yöntemiyle gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma ile sonlandırılacak.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!