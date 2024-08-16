Özelleştirme İdaresi 5 İlde Taşınmaz Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Taşınmaz Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), belirlediği 5 ilde bazı taşınmazları satışa sunma kararı aldı. Duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satış Yapılacak İller ve Taşınmazlar

ÖİB, İstanbul'un Şile, Aydın'ın Didim, Erzurum'un Palandöken, Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki toplam 2 taşınmazı satışa çıkaracak.

Teklif Süreleri

İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Erzurum'daki taşınmazlar için teklifler, 4 Eylül tarihine kadar alınacak. Mersin ilindeki taşınmazlar için ise son teklif tarihi 5 Eylül olarak belirlenmiştir.

Şartname ve Teminat Bedelleri

Taşınmaz ihaleleri için belirlenen şartname bedelleri 7 bin 500 lira ile 25 bin lira arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 500 bin lira ila 10 milyon lira arasında olacak.

İhale Süreci ve Pazarlık Usulü

İhaleler, çok sayıda teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak yöntemiyle gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma ile sonlandırılacak.