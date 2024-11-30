Özelleştirme İdaresi İki İldeki Taşınmazları Satışa Sunuyor

İhale Detayları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa ve İstanbul'da toplamda 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. Bu önemli ilan, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Taşınmazların Özellikleri

İhaleye çıkacak taşınmazlar arasında Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi'ndeki 47 bin 567,50 metrekare ve Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 43 bin 60,36 metrekarelik taşınmazlar ile İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki 10 bin 424,22 metrekare ve 6 bin 237,64 metrekarelik iki taşınmaz bulunuyor.

Şartlar ve İhale Tarihleri

İhaleye katılmak isteyenler için şartname bedeli 10 bin lira ile 25 bin lira arasında; geçici teminat bedeli ise 8 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişiklik göstermektedir. Bursa'daki ihaleler için son teklif verme tarihi 24 Aralık, İstanbul'daki ihaleler ise 25 Aralık olarak belirlenmiştir.

Pazarlık Usulü ile Gerçekleştirilecek

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yaparak pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerinin devam ettiği teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma ile sonlandırılacak.

Belgelerin Teslimi

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri, ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi olan saat 18.00’e kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.