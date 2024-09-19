Özelleştirme İdaresi'nden Üç İl İçin Taşınmaz İhalesi

Özelleştirme İdaresi İhaleleri Duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), **İstanbul**, **İzmir**, **Aydın** ve **Ankara**'da toplam 5 taşınmazın özelleştirilmesi amacıyla ihale sürecine gireceğini açıkladı. Bu taşınmazlar, **satış** yöntemiyle yeni sahiplerine kavuşacak.

Taşınmazların Detayları

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, İstanbul'un **Şile** ilçesi **Karamandere** köyündeki 4 bin 192,86 m² ve 1018,53 m²'lik iki taşınmaz, İzmir'in **Karaburun** ilçesi **Saip Mahallesi**'ndeki 6 bin 260 m²'lik taşınmaz, Aydın'ın **Kuşadası** ilçesi **Davutlar Mahallesi**'ndeki 12 bin 204,39 m²'lik bir taşınmaz ve Ankara'nın **Çankaya** ilçesi **Dodurga Mahallesi**'ndeki 4 bin 338 m²'lik taşınmaz satışa sunulacak.

Son Tarihler

İstanbul ve İzmir için yapılacak ihalelerde son teklif verme tarihi 9 **Ekim**, Aydın ve Ankara'daki ihaleler için ise bu tarih 10 **Ekim** olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul yatırımcıları ve ilgili kişiler için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunulacak.