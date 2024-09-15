Özelleştirme İdaresi'nin Taşınmaz Satışları Onaylandı

Özelleştirme İdaresi, beş taşınmazın satışını ve Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkını onayladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:35
Özelleştirme İdaresi'nin Taşınmaz Satışları Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara ve Aydın'daki toplam 5 taşınmazın satışına dair kararları onayladı. Bu kararların detayları, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile duyuruldu.

Ankara'daki Taşınmazlar

Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 65 bin 421,95 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar, toplamda 7 milyar 500 milyon lira bedelle Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim AŞ'ye satılacak.

Aydın'daki Taşınmazlar

Sümer Holding AŞ'ye ait, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 18 bin 339,20 metrekarelik taşınmazların satışı uygun bulunarak, en yüksek teklifi veren Has Karaarslan İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'ye 252 milyon lira bedelle verilecek.

Didim'deki Ek Satışlar

ÖİB'ye kayıtlı Didim'deki bir diğer taşınmaz, 6 bin 911,49 metrekare ölçümüyle 102 milyon lira bedelle Bekay Turizm İnşaat Gayrimenkul Ticaret AŞ'ye satılırken, 6 bin 911,52 metrekarelik başka bir taşınmazın ise 108 milyon lira bedelle Hasan Hüseyin Yapı Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Kalamış Yat Limanı Satışı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkı ise İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan merkezde, 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren iş insanı Vahit Karaarslan'a devredildi. Bu karar, sektördeki iş insanları arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

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